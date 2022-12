Verimatrix poursuit sa transformation

(Boursier.com) — Verimatrix perd 1,2% à 0,67 euro, alors que le fournisseur de solutions de sécurité annonce que la société norvégienne Tidypay, fournisseur de solutions de paiement flexibles pour les entreprises de toutes tailles, a choisi la technologie Extended Threat Defense (XTD) de Verimatrix pour protéger et surveiller les applications qui permettent le fonctionnement de ses solutions.

Tidypay, l'un des principaux prestataires de paiement européens, qui vise à simplifier considérablement les parcours de paiement, s'est tourné vers Verimatrix XTD pour renforcer la sécurité des applications Tidypay One, Tidypay eCom et Tidypay GO. Ces dernières sont les piliers de ses nombreuses solutions, notamment des logiciels de points de vente, de comptabilité et les dispositifs mobiles autonomes. Grâce à Verimatrix XTD, l'entreprise, ses partenaires et ses utilisateurs bénéficient d'un système de sécurité éprouvé les protégeant contre le reconditionnement d'applications, les débogueurs, la modification dynamique, les émulateurs, la rétro-ingénierie, etc...

Repositionnement stratégique

Après avoir réalisé le repositionnement stratégique du groupe sur les segments du streaming et de la cybersécurité, Verimatrix a réalisé sa transition technologique (de fin 2020 à fin 2021) afin d'adapter ses solutions au mode SaaS... "Après avoir gagné plusieurs beaux contrats dans la cybersécurité avec Threat Defense (constructeur automobile britannique de premier plan, importante banque allemande), le groupe remodèle sa force commerciale, afin d'embaucher des commerciaux spécialisés cybersécurité, de renforcer la présence du groupe au sein du réseau de distributeurs partenaires, et d'adapter le discours commercial au mode SaaS. Ainsi, nous comprenons que plus d'un tiers de la force de vente a été renouvelée depuis fin 2021" souligne Portzamparc.

Le management vise une organisation commerciale stabilisée courant de l'année prochaine... Le groupe indique par ailleurs vouloir réduire son 'cash-burn' en 2023 (il est de l'ordre de 4-5 M$ en 2022) et maintenir un EBITDA positif afin de ne pas faire appel au marché. "Verimatrix poursuit sa transformation, afin de s'adapter à son nouveau positionnement stratégique. Bien que les objectifs 2025 nous apparaissent toujours ambitieux, les changements en cours au sein du groupe vont dans la bonne direction. La faible valorisation du titre laisse de l'upside même en cas de transformation plus longue qu'initialement anticipée" conclut l'analyste qui vise un cours de 1,50 euro.