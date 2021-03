Verimatrix : participe au SportsPro OTT Summit USA

(Boursier.com) — Verimatix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce que Lu Bolden, Chief Revenue Officer, prendra part à une table ronde virtuelle le jeudi 4 mars de 10h30 à 11h45 PST, dans le cadre de l'événement annuel Sportspro OTT Summit USA. Intitulée "Taking on Piracy in 2021", cette table ronde sera animée par Chris Kuelling, Executive Director de l'International Broadcaster Coalition Against Piracy, et à laquelle participeront les également les intervenants suivants :

- Michele Gosetti, Head of Global Sales & Marketing, Eurovision

- Daniel Ghosh-Roy, Chief Digital Officer, Professional Fighters League

Lu Bolden. commente : L'événement SportsPro OTT Summit USA est un rendez-vous incontournable pour évoquer l'importance des efforts de collaboration dans la lutte contre le piratage, tels que le DRM et le watermarking, et permettant d'empêcher le piratage des transmissions et attaques similaires qui ont un impact significatif sur l'activité .

Avec plus de 50 sessions, 80 leaders d'opinion et des milliers de participants, l'événement OTT Summit USA 2021 se concentre sur trois thèmes principaux : la stratégie, le contenu et la technologie.