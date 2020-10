Verimatrix : participe au sommet virtuel de SportsPro Asia

(Boursier.com) — Christopher Rae, Senior Vice President of Sales pour l'Asie-Pacifique de Verimatrix, participera à un débat d'experts organisé par SportsPro Asia, le jeudi 22 octobre à 16h, heure de Singapour (SGT). Intitulé "Reimagining the Fan Experience: Maximizing Opportunities Through Digital", ce débat portera sur la manière dont l'OTT et le numérique offrent aux spectateurs la promesse d'une expérience personnalisée et dynamique allant bien au-delà des plateformes de diffusion linéaires. Les participants discuteront également des dernières menaces de piratage et des enjeux liés au lancement de nouveaux services de streaming sur les différents marchés asiatiques.

SportsPro Asia offre aux participants une vision de la consommation de programmes sportifs dans la région la plus morcelée du monde. Cet événement s'adresse à un public de professionnels de l'OTT, du numérique et des médias sociaux et il abordera les différentes méthodologies, enjeux et solutions innovantes de la région Asie-Pacifique.