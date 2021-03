Verimatrix : partenaire officiel de l'ESL Premiership

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verimatrix est nommé partenaire officiel de l'ESL Premiership. Le groupe signe ainsi son premier parrainage de compétition dans le secteur en plein essor de l'e-sport. Verimatrix a contribué à améliorer et à protéger la diffusion de contenu sportif en direct pendant des années. L'annonce de ce nouveau partenariat est "le signe que l'e-sport est désormais l'un des secteurs à la croissance la plus rapide dans le secteur plus large des médias et du divertissement". Les fans, les sportifs, les équipes, les ligues, les éditeurs de jeux vidéo et les plateformes de streaming profiteront de la présence de la marque Verimatrix in-game et pendant les retransmissions en direct du tournoi e-sports national le plus ancien du Royaume-Uni, dans lequel figurera Counter-Strike : Global Offensive.

"Dans un secteur du numérique en pleine croissance, l'e-sport a toujours repoussé les limites de la création et de la diffusion de contenu. Le rôle de Verimatrix est de fournir à ce secteur une gestion des droits numériques, une technologie de tatouage anti-piratage ainsi que de nombreux autres services, permettant de proposer aux fans des expériences en direct sans compromis", insiste le groupe.