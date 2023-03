Verimatrix : nouvelle certification

(Boursier.com) — La solution Verimatrix XTD Code Shield pour les applications mobiles Android a obtenu le Certificat d'Evaluation de la Sécurité EMVCo en tant qu'outil de protection logicielle (SPT). Ce certificat garantit que la solution de sécurité des applications mobiles de Verimatrix répond aux exigences strictes en matière de sécurité des paiements.

EMVCo est l'organisme technique mondial qui facilite l'interopérabilité et l'acceptation des transactions de paiement sécurisées dans le monde entier en assurant la gestion et l'évolution des spécifications EMV et des processus d'essai connexes. Verimatrix a obtenu le Certificat d'Evaluation de la Sécurité à l'issue d'une évaluation rigoureuse réalisée par Riscure, un laboratoire de sécurité accrédité par EMVCo.

L'obtention du Certificat EMVCo d'Evaluation de la Sécurité s'inscrit dans la continuité des initiatives de Verimatrix qui visent à simplifier le processus de mise sur le marché des clients d'applications Android. Il devrait permettre d'accélérer les délais de commercialisation et également l'obtention du statut d'outil de protection logiciel certifié dans le cadre du programme de paiement mobile logiciel (Software-Based Mobile Payment Program, SBMP).