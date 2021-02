Verimatrix : nouveau développement avec Seglan

(Boursier.com) — Verimatrix annonce que la société espagnole Seglan, client existant de la solution Verimatrix Code Protection et principal fournisseur de solutions de paiement sécurisé, a récemment choisi la technologie Verimatrix Mobile Payments pour offrir aux banques et aux processeurs mondiaux de paiement une sécurité durable. Seglan avait précédemment développé son propre kit de développement logiciel (SDK) pour le paiement mobile afin de l'étendre à l'ensemble de sa clientèle. La société poursuit actuellement le déploiement de la solution SDK de paiement mobile de Verimatrix, qui offre les certifications en vigueur, afin de simplifier son processus de commercialisation auprès de certaines des plus grandes institutions bancaires d'Europe et d'Amérique du Sud. Le kit Seglan de développement 3DSecure (incluant la certification) continuera à utiliser la sécurité logicielle de Verimatrix, tout en visant à fournir à ses clients une solution HCE et 3DSecure complète, le tout sur un seul serveur.