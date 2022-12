Verimatrix : Nomitri a sélectionné les technologies Verimatrix XTD

(Boursier.com) — Verimatrix a annoncé aujourd'hui que la société de logiciels d'intelligence artificielle basée à Berlin, en Allemagne, Nomitri, avait sélectionné les technologies Verimatrix XTD, entre autres, pour protéger ses technologies d'IA visuelle embarquées utilisées par les acheteurs physiques.

Nomitri transforme la recherche de pointe dans le domaine de l'apprentissage profond visuel intégré en solutions innovantes pour la vente au détail et le commerce rapide. La pile logicielle modulaire de Nomitri peut transformer n'importe quelle caméra en une caméra intelligente. Leur EmCart permet aux détaillants tels qu'Edeka Lüning d'offrir à leurs clients une expérience d'achat sans friction, y compris le paiement en libre-service, la prévention de la fraude et des informations sur les données. La solution intelligente Pick&Pack de Nomitri tire parti de l'automatisation centrée sur l'humain et améliore les opérations dans les micro-centres de distribution à un coût minimal.

La mise en oeuvre de ces technologies s'accompagne de menaces pour toutes les parties concernées. La commodité et l'efficacité peuvent être abondantes, mais seulement avec la confiance continue que toutes les parties protègent leur code d'application innovant à des niveaux fondamentaux importants qui empêchent de nombreux types de cyberattaques cherchant à provoquer des interruptions ou à obtenir des informations sur les clients ou l'entreprise.

"Apportant certaines des avancées les plus importantes en matière de technologies d'aide aux entreprises aux détaillants et aux acteurs du commerce rapide, nous savons que la sécurité est un sujet important pour notre entreprise", a déclaré Trinh Le Fiedler, co-fondateur et PDG de Nomitri. "Nous sommes ravis de travailler avec les technologies Verimatrix XTD en matière de sécurité."

"Il est clair que les plus grands innovateurs technologiques du monde mettent de plus en plus l'accent sur la sécurité fondamentale de leurs technologies ainsi que sur la sécurité des informations associées des clients et de l'entreprise", a déclaré Juha Högmander, vice-président, cybersécurité chez Verimatrix. "En offrant une approche rentable et sans code pour déployer des protections robustes qui préviennent et suppriment les angles morts potentiels de la cybersécurité, nous sommes fiers d'être aux côtés de nos clients en tant que force inébranlable pour une tranquillité d'esprit continue appréciée par toutes les parties prenantes".