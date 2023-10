Verimatrix : le titre s'effondre après les annonces

(Boursier.com) — Dans des volumes fournis, Verimatrix s'effondre de 16,8% à 0,44 euro au lendemain de l'annonce d'une activité trimestrielle en repli de 12,7%. Le groupe a expliqué que le troisième trimestre a été marqué par une forte croissance des revenus issus des abonnements sur lesquels les équipes commerciales sont actuellement pleinement mobilisées. D'autre part, ce niveau d'activité intègre la baisse programmée et structurelle des revenus non récurrents correspondant à des ventes de licences perpétuelles et des redevances sur la production des décodeurs.

Compte tenu de la baisse des royalties dont l'impact pourrait encore se faire sentir sur les mois à venir, et sur la base d'un niveau normatif des ventes de licences perpétuelles, Verimatrix table sur un chiffre d'affaires global stable sur l'ensemble de l'année 2023.

Cette publication est, certes, conforme à la trajectoire évoquée par la société dans le cadre de sa transformation, mais elle ne devrait pas rassurer les plus sceptiques sur sa capacité à faire progresser son CA et son EBITDA (encore trop dépendant du non récurrent), explique Oddo BHF. Dès lors, si le point d'inflexion semble proche, l'analyste pense toujours qu'il faudra encore plusieurs trimestres à Verimatrix pour restaurer la confiance vis-à-vis du marché, et acter sa mue vers le Cloud en mode SaaS. En outre, le poids encore important des revenus non récurrents, pénalisés par un contexte de marché difficile, limite quelque peu la visibilité sur la trajectoire du P&L et sur la capacité à se transformer dans de bonnes conditions (l'inversion du mix à 2025 apparait toujours crédible, mais les objectifs chiffrés du plan semblent désormais hors de portée, même s'ils sont loin d'être pricés par le marché aujourd'hui...).

Dans ce contexte, le broker réitère son opinion 'neutre', en dépit de la forte baisse du titre en 2023 (-35%), qui se traite sur des points bas historiques. L'objectif est ajusté de 0,8 à 0,6 euro pour tenir compte des nouvelles prévisions et d'une prime de risque relevée.