Verimatrix : le partenariat avec Little Cinema Digital a été renforcé

(Boursier.com) — La société new-yorkaise Little Cinema Digital, nommée aux Emmy Awards et client existant de Verimatrix pour la protection vidéo, a récemment renforcé sa collaboration avec Verimatrix en intégrant les technologies de pointe Streamkeeper Multi-DRM et Streamkeeper Watermarking afin de fluidifier et d'accélérer ses activités d'événementiel numérique. En outre, les solutions de sécurité de Verimatrix ont été entièrement intégrées à la plate-forme de gestion d'événements de Little Cinema Digital, "Backstage", permettant ainsi par un simple clic de doter n'importe quelle émission livestream interactive de services de protection vidéo et de lutte contre le piratage dignes d'un studio d'enregistrement.

Avec à son actif la réalisation de centaines d'événements virtuels de premier plan, Little Cinema Digital poursuit ses investissements dans les technologies de protection Verimatrix afin de proposer à ses clients une expérience complètement sereine au regard de la valeur des contenus qu'ils diffusent. Avec un contenu en avant-première suscitant la convoitise des pirates potentiels, la sécurité est toujours au coeur des préoccupations. A ce jour, Little Cinema Digital a enregistré plus de 1,2 million de spectateurs uniques sur sa plateforme et 3 millions de spectateurs en simulcast.