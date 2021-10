Verimatrix : le chiffre d'affaires recule de 4% sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2021, Verimatrix a enregistré un chiffre d'affaires de 15,7 millions de dollars. Bien que le chiffre d'affaires ressorte en baisse significative en glissement annuel, en raison d'un effet de base défavorable (revenus de licences ponctuels élevés au T3 2020) et de la pandémie de Covid-19 (qui continue à peser sur les dépenses BtoB et sur la capacité des clients à lancer de nouveaux projets d'infrastructures), il s'est inscrit en hausse de +1% par rapport au T2 2021.

Les revenus récurrents tirés des contrats de maintenance et d'abonnements se sont élevés à 6,1 M$ au 3e trimestre 2021 (8,22 M$ au 3e trimestre 2020), soit 39% du chiffre d'affaires publié (31% il y a un an). De même qu'au 2 trimestre, les revenus de maintenance ont connu une diminution en glissement annuel à 4,72 M$, mais se sont stabilisés par rapport au T2 2021. Cette baisse résulte principalement de la diminution du nombre de nouvelles licences perpétuelles auxquelles sont associés des contrats de maintenance renouvelables.

L'ARR (revenu récurrent annuel) de l'offre SaaS et par abonnement s'est élevé à 6,5 M$ au 30 septembre 2021, soit une croissance de +35% par rapport au T3 2020 et de +15% par rapport au T2 2021. L'ARR combiné des abonnements et du SaaS et de la maintenance a atteint 25,6 M$ au 30 septembre 2021, en hausse de +2% par rapport au T2 2021. Il s'est néanmoins mécaniquement inscrit en baisse en glissement annuel, du fait de la diminution des revenus de maintenance jusqu'au T2 2021 et malgré la croissance de l'ARR du SaaS et des abonnements.

Les revenus non récurrents au T3 2020, tirés des licences, des redevances et de services d'intégration se sont établis à 9,5 M$ au T3 2021, restant pratiquement stables par rapport au T2 2021 et s'inscrivant en forte baisse par rapport au T3 2020, période durant laquelle la Société avait généré des revenus de licences élevés de manière ponctuelle.

Les royalties se sont élevées à 4,4 M$ au T3 2021. Ces revenus périodiques sont restés stables tant par rapport au T3 2020 et qu'au T2 2021.

Pour les 9 premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires de Verimatrix est ressorti à 67,9 M$, en baisse de -4 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires inclus 16,6 M$ généré au T2 2021 par le programme de licence de brevets NFC géré par France Brevets (néant sur les 9 premiers

Liquidité

Au 30 septembre 2021, Verimatrix affichait une trésorerie consolidée de 39,8 M$, en hausse de 6 M$ par rapport au 30 juin 2021, résultant principalement du niveau élevé d'encaissements clients. L'endettement net ressortait à 6,1 M$ au 30 septembre 2021 (13,7 M$ au 30 juin 2021 et 11,5 M$ au 31 décembre 2020).

Verimatrix dispose d'une situation financière solide pour financer la transformation en cours de son activité.

Perspectives

Verimatrix s'est engagée dans une stratégie de transformation de css opérations pour les adapter aux nouveaux modèles d'activité et de revenus, centrés sur l'augmentation de la part des revenus récurrents et de l'offre par abonnement et visant à développer l'offre SaaS. Dans le même temps, Verimatrix entend continuer d'étendre ses offres basées sur le Cloud, comme illustré avec la sortie du service Verimatrix Multi-DRM Core plus tôt en 2021. Verimatrix connaît une croissance continue de son activité SaaS, comme illustré par la croissance séquentielle de l'ARR, et cela même si les produits et les offres n'ont pas encore été modifiés pour être uniquement par abonnement et une approche "Cloud-first".

Cette croissance devrait être davantage soutenue par la sortie de nouveaux produits SaaS tout au long de 2022. De plus, l'évolution des modèles de contrat pour des logiciels "on-premise" vers des abonnements à partir du début de 2022 devrait s'ajouter à cette tendance positive et devrait avoir un impact positif sur l'ARR en 2022 et au-delà.

Dans ce contexte, Verimatrix confirme ses objectifs communiqués en juillet 2021 :

- Chiffre d'affaires de 90 M$ pour l'année 2021?;

- Amélioration de la qualité du mix de revenus à moyen terme avec un objectif de revenus récurrents de 70% du chiffre d'affaires en 2024 (36% actuellement).

Gouvernance

Lors de la réunion du 19 octobre 2021, le Conseil d'administration a nommé M. Jacopo Meneguzzo en tant que censeur au conseil d'administration. Cette nomination devra être ratifiée par les actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale. M. Meneguzzo est Directeur de la stratégie du fonds d'investissement Palladio Holding S.p.A. Avant de rejoindre Palladio Holdings, M. Meneguzzo a été directeur au Boston Consulting Group et banquier d'affaires chez Citigroup. Palladio Holding S.p.A., qui investit dans les sociétés cotées et non cotées, est actionnaire de Verimatrix depuis 2014 et détient actuellement 8,3% du capital de la Société.

Attribution d'actions de performance

Le Conseil d'administration a accordé 1.020.000 actions gratuites à certains employés et cadres dirigeants de la société, dont M. Amedeo d'Angelo (Président-directeur général), à hauteur de 500.000 actions de performance. L'acquisition définitive des droits s'effectuera sous condition de présence au sein de la société le 31 décembre 2024 et la réalisation de critères de performance exigeants, et conformément à la stratégie et aux ambitions de la société. Les actions peuvent être attribuées par anticipation dans certains cas, tels qu'un changement de contrôle de la société.