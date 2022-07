Verimatrix : le chiffre d'affaires recule de 18,7% au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 2e trimestre, Verimatrix a enregistré un chiffre d'affaires total logiciels de 16,2 millions de dollars (15,5 M$ au T2 2021), soit +4,3%, après 12,7 M$ au 1er trimestre 2022.

Au total, le chiffre d'affaires récurrent du T2 2022 s'établit à 6,1 M$, en hausse de +6,5% par rapport au T2 2021. Cette croissance s'explique par la poursuite de la croissance des abonnements et la stabilité du chiffre d'affaires issu de la maintenance. Après un recul de -51% au 1er trimestre, le chiffre d'affaires non récurrent est en hausse de +3% à 10 M$, porté par la meilleure dynamique commerciale des licences perpétuelles et l'absence d'effet de base défavorable qui avait impacté les chiffres du 1er trimestre.

Grâce à un 2e trimestre bien meilleur à tous égards, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 atteint 28,9 M$, en baisse de -18,7% par rapport à l'an dernier (35,5 M$).

Perspectives

Avec l'ambition intacte de consolider sa position de leader reconnu dans la sécurisation des contenus et des appareils de l'avenir connecté, Verimatrix va poursuivre sa transformation et ses efforts de déploiement de ses nouvelles solutions SaaS Anti Piracy et Threat Defense.

Verimatrix est confiant dans sa capacité à obtenir une croissance du chiffre d'afffaires récurrent à un chiffre en milieu de fourchette, soutenue d'une part par une croissance de plus de 25% du chiffre d'affaires issu des abonnements, le coeur de sa transformation, et compte tenu de la stabilité du chiffre d'affaires issu de la maintenance, d'autre part.