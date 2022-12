Verimatrix lance VCAS Monitoring sur le cloud

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour annonce la disponibilité de ses toutes nouvelles fonctionnalités de monitoring de protection du contenu sur le cloud, accessibles via son système d'autorité de contenu vidéo (VCAS).

Les clients existants de la solution Verimatrix VCAS peuvent désormais bénéficier des avantages de VCAS Monitoring sur le cloud.

"L'association unique de technologies basées sur le cloud offre aux propriétaires de contenu vidéo la possibilité d'accéder facilement aux données d'utilisation de leurs abonnés" commente le groupe. "Le VCAS Monitoring est disponible auprès des clients actuels et futurs. L'une des priorités de cette mise à jour venait du besoin de combiner, intelligence, protection des revenus et facilité d'utilisation dans un contexte où les menaces se font de plus en plus nombreuses. Elle aide également à maximiser les performances du DRM et à minimiser les temps de latence".