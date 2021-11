Verimatrix lance Streamkeeper, sa solution de lutte contre le piratage vidéo

(Boursier.com) — Verimatrix lance sa nouvelle solution Verimatrix Streamkeeper, sa solution de cybersécurité et de lutte contre le piratage pour l'industrie des médias et du divertissement. Streamkeeper permet de traquer et de neutraliser les hackers du secteur OTT, voleurs de contenus, tels que les sports en direct et les films premium, lors de leur distribution entre la source et le point de destination (application mobile/utilisateur). Cette solution est dotée de la toute nouvelle technologie Counterspy de Verimatrix qui consiste au déploiement autonome de solutions anti-piratage et de protection des applications, en utilisant la technologie propriétaire "zéro code" de l'entreprise. Elle permet aux clients de se doter de contre-mesures défensives approfondies et de protéger leurs utilisateurs sans devoir recourir à d'importants efforts d'intégration. Cette solution, qui permet de réduire considérablement les efforts d'intégration de quelques mois à quelques minutes, s'accompagne de nombreux avantages pour les opérateurs, allant de la diminution du nombre d'abonnés détournés, à un accès étendu au contenu des studios.

Foncièrement différente de toutes les autres solutions actuellement disponibles sur le marché, Streamkeeper comble les failles d'authentification et utilise la protection des applications ainsi qu'une technologie de double télémétrie afin de surveiller en temps réel, les nouvelles tentatives de piratage, les falsifications et les vols de contenu. Les opérateurs sont ainsi en mesure d'identifier tout signe de piratage et de réagir instantanément.