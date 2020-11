Verimatrix lance sa nouvelle stratégie de marque

Verimatrix lance sa nouvelle stratégie de marque









(Boursier.com) — Verimatrix annonce sa nouvelle stratégie de marque, "Security Made For People". Le groupe met en effet en place un nouveau site internet, une nouvelle image de marque et une campagne publicitaire témoignant de la puissance et des avantages d'une sécurité sans contrainte, et centrée sur l'utilisateur.

Le site internet est repensé avec des outils associés à sa nouvelle identité de marque. La campagne "Security Made for People" de Verimatrix est imaginée pour illustrer la dimension humaine de la sécurité. Elle offre un aperçu des enjeux auxquels sont confrontés les clients et les partenaires de Verimatrix à la sécurisation de leurs contenus et de leurs applications numériques dans un monde virtuel de plus en plus hostile. La campagne met en avant des exemples de réussite dans de nombreux secteurs tels que celui des médias et du divertissement, de la finance ou encore celui de la diffusion d'évènements sportifs en direct. La campagne "Security Made for People" de Verimatrix offre une présentation de la marque sous forme de courtes vidéos diffusées en ligne, d'articles pour les réseaux sociaux.

Le site internet est entièrement repensé. Les internautes pourront y découvrir des récits et de précieuses informations sur les problématiques traitées par Verimatrix, les solutions proposées et les bénéfices obtenus. Entièrement réécrit et repensé, le nouveau site internet de Verimatrix offre un contenu plus riche et étendu, mettant en avant de nouveaux marchés tels le sport en direct et l'eSport.

Après son lancement, le site internet dévoilera des solutions supplémentaires, un nouvel espace investisseurs ainsi qu'un portail multilingue en espagnol, français, japonais et mandarin.