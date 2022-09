Verimatrix : La technologie Threat Defense déployée par le plus important service e-commerce d'Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Jarir, leader de l'e-commerce et du shopping en ligne en Arabie Saoudite, a choisi App Shield Pro de Verimatrix et son service de monitoring, de la gamme Extended Threat Defense (XTD), afin de protéger les données sensibles de propriété intellectuelle dans le cadre de ses services destinés aux utilisateurs d'Android.

Avec des millions d'utilisateurs de son application de vente en ligne, Jarir était en quête d'une solution rapide et éprouvée lui permettant de bénéficier des dernières protections contre les attaques telles que la rétro-ingénierie et le repackaging. L'entreprise a également accordé une attention particulière au suivi et à la détection des risques au sein de sa base d'installation, de manière à identifier les profils de menaces et à prévenir les attaques potentielles.

Grâce à son approche zéro code de la sécurité et de la surveillance des applications, les technologies App Shield Pro et XTD de Verimatrix permettent à Jarir d'adopter une approche non intrusive et innovante de la sécurité des applications, et aussi de bénéficier de renseignements précieux susceptibles de lui permettre d'éviter de coûteux incidents relatifs à la sécurité.

"Au terme d'une sélection rigoureuse, nous avons retenu Verimatrix en raison de son approche globale de la protection de la propriété intellectuelle et de ses capacités uniques de surveillance des cybermenaces", a déclaré Nasser Abdul-Aziz, Chief Operations Officer de Jarir Bookstore. "Il est important pour nous de travailler avec des experts en cybersécurité tels que Verimatrix, capables de nous offrir cette combinaison indispensable entre protections pro-actives, facilité d'utilisation et service de premier rang."