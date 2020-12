Verimatrix : la solution Multi-DRM récompensée

(Boursier.com) — Verimatrix annonce que sa solution Multi-DRM a été nommée lauréate pour l'édition 2020 des "Streaming Media Readers' Choice Awards." dans la catégorie fournisseurs de services DRM/contrôle d'accès. Cette récompense, une des plus prestigieuses de l'industrie de la vidéo en ligne, est décernée par les utilisateurs finaux tels que les opérateurs-TV, les fournisseurs de contenu et les développeurs d'applications. Cette nouvelle distinction, reflet de la confiance que nos clients accordent à Verimatrix, renforce notre position d'innovateur de premier plan à l'écoute permanente de nos utilisateurs finaux et s'attachant à fournir un service client de premier rang , a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix.

Rappelons que Verimatrix Multi-DRM est une solution avancée de gestion des droits numériques, à la fois dans le Cloud et en local, et garantissant aux utilisateurs une expérience de qualité constante.