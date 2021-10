Verimatrix : Jean-François Labadie succède Richard Vacher Detournière à la direction financière

(Boursier.com) — Verimatrix fait part de la nomination, à compter du 2 novembre, de Jean-François Labadie au poste de Directeur financier.

Jean-François Labadie succède à Richard Vacher Detournière, qui a décidé de se saisir d'autres opportunités professionnelles, après 13 ans passés au sein du groupe.

Une période de transition s'organisera entre Jean-François Labadie et Richard Vacher Detournière pendant le mois de novembre 2021.

"Le conseil d'administration se joint à moi pour remercier chaleureusement Richard pour son leadership et son travail remarquable accompli au cours de ces 13 années au sein de notre groupe et plus particulièrement dans la conduite de sa transformation en un acteur pure-player du logiciel et en 2019 lors de l'acquisition transformante de Verimatrix. Je lui souhaite une pleine réussite dans son nouveau projet. Je me réjouis d'accueillir Jean-François Labadie chez Verimatrix. Sa solide expérience de Directeur financier sera un atout précieux dans la réussite de notre transformation en cours en éditeur de solutions SaaS", déclare Amedeo d'Angelo, président directeur-général.

Jean-François Labadie a passé plus de 20 ans au sein du groupe Quadient, où il a exercé plusieurs fonctions exécutives, notamment en tant que Directeur de la Supply Chain, Directeur financier et plus récemment en tant que Directeur des opérations. Également, il a activement participé à la transformation du Groupe Quadient, notamment avec le développement d'un portefeuille de solutions logicielles SaaS dans les domaines de la dématérialisation des factures et de la gestion documentaire multicanale pour les PME et ETI.