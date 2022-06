Verimatrix : izzi décide de poursuivre sa collaboration

(Boursier.com) — Verimatrix indique qu'izzi, l'un des plus gros opérateur télécom pour le marché mexicain et qui commercialise notamment les services très prisés izzi tv et izzi go, va étendre le champ d'application de ses solutions Verimatrix de protection de contenu et d'anti-piratage avec le déploiement de Streamkeeper et des technologies Extended Threat Defense (XTD), dans le but de sécuriser plusieurs de ses services de streaming iOS, Android et web, ainsi que ses décodeurs Android.

Avec une clientèle en constante augmentation, des millions d'utilisateurs à travers le Mexique et une gamme étendue de plates-formes de diffusion de divertissement premium, izzi a décidé, au vu du succès de ses déploiements actuels de VCAS et Multi-DRM, de poursuivre sa collaboration avec Verimatrix. La solution Verimatrix XTD sera bientôt utilisée pour protéger le code de toutes les applications de télévision payante de l'entreprise et ce, sur toutes les plates-formes izzi. La société pourra également bénéficier des services intelligents et des dernières protections de Streamkeeper, la première solution de cybersécurité de l'industrie conçue pour détecter et bloquer les pirates des services OTT qui cherchent à détourner les contenus sportifs, hollywoodiens et autres, au cours de leur distribution de la source à l'abonné.