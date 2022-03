Verimatrix grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Verimatrix grimpe de près de 9% ce jeudi, à 1,02 euro, alors que sur l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 88,46 M$ (94,89 M$ en 2020), soit une baisse de -7% sur un an. En excluant les revenus non récurrents issus des ventes réalisées sur la base des produits NFC, cédés en décembre 2021, et correspondant à 16,6 M$, le chiffre d'affaires du groupe pour l'activité principale de logiciels a diminué de -24% en glissement annuel. Conformément aux anticipations du Groupe et à son ambition d'évoluer vers un modèle Saas, les revenus récurrents provenant du SaaS et de l'abonnement se sont élevés à 5,6 M$ pour l'ensemble de l'année 2021, en hausse de +11% par rapport à 2020.

La marge brute s'est établie en 2021 à 66,7 M$ (78,1 M$ en 2020). Cette baisse de la marge brute est due à la nature du mix commercial intégrant le programme de licences NFC, activité générant une marge de l'ordre de 71% accompagnée d'une moindre absorption des coûts fixes. En excluant la contribution du programme de licences NFC de la marge brute 2020, celle-ci ressort à 76,4% du chiffre d'affaires, à comparer à une marge brute 2021 de 75,4% du chiffre d'affaires.

Les charges opérationnelles ont diminué en 2021, s'établissant à 51,8 M$ (58,4 M$ un an auparavant). Le résultat opérationnel ajusté 2021 s'établit à 14,9 M$ (19,7 M$ réalisé en 2020). Le résultat opérationnel est de 8 M$ (11,8 M$ réalisé en 2020).

L'Ebitda pour l'ensemble de l'année a atteint 19 M$, soit 21,5% du chiffre d'affaires (24 M$ en 2020 et 25,3% du chiffre d'affaires). En excluant la contribution du programme de licence de brevet NFC qui a généré 13,6 M$ d'Ebitda en 2021, l'Ebitda ressort positif de 5,4 M$ à périmètre constant.

En 2021, le groupe a généré un résultat net consolidé de 3,7 M$ (-11,4 M$ en 2020).

La dette nette s'élève à 0,7 M$ au 31 décembre 2021 (11,5 M$ au 31 décembre 2020). Les activités d'exploitation ont généré 26,9 M$ de flux de trésorerie en 2021 (12,6 M$ en 2020).

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement représentent 16,7 M$ en 2021 et comprennent le remboursement anticipé partiel de l'emprunt obligataire unitranche pour 15 M$ réalisé en mars 2021.

Verimatrix a par ailleurs annoncé son plan stratégique, feuille de route du groupe jusqu'en 2025. Verimatrix prévoit un retour de la croissance en 2023. "Dans l'attente de la réunion d'analystes de ce matin, nous restons à Conserver avec un objectif de cours inchangé de 1,90 euro" commente Portzamparc dans sa note du jour.