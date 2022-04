Verimatrix fera son show à Las Vegas

(Boursier.com) — Verimatrix va participer à une série de conférences lors du NAB Show qui se dérouleront au Las Vegas Convention Center, du 24 au 26 avril.

Verimatrix dévoilera également les dernières nouveautés de la Verimatrix Secure Delivery Platform ainsi que ses solutions Threat Defense et Anti-Piracy sur ses espaces dédiés.

Au cours du NAB Show, Verimatrix dévoilera un livre blanc intitulé "Protect or Plunder: Surgical Strikes to Disrupt Industrial-scale Piracy", commandé auprès de Caretta Research. Ce rapport présente en détail les derniers changements et tendances en matière de piratage numérique, et les contre-mesures ciblées rendues aujourd'hui possibles.

"Alors que Verimatrix poursuit sa stratégie de modernisation afin d'offrir des écosystèmes innovants basés sur le cloud et intégrant de manière unique les technologies de cybersécurité et de lutte contre le piratage, nous répondons à un réel besoin de satisfaire les exigences commerciales complexes d'aujourd'hui dans le secteur des médias, du divertissement et dans de nombreuses autres industries", déclare Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "L'édition 2022 du NAB Show offre un cadre idéal et opportun pour consolider ces avancées par le biais de nouveaux échanges avec nos partenaires et utilisateurs potentiels qui cherchent à sécuriser de manière efficace et rentable leurs contenus, applications ou équipements, tout en offrant une expérience utilisateur à la fois inoubliable et unique".