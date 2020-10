Verimatrix fait état d'une violation de sécurité conduisant à une fuite de données

(Boursier.com) — Verimatrix annonce que la société a été ciblée par une cyber attaque sophistiquée, conduisant à une fuite de données confirmée ce vendredi 9 octobre 2020.

Les dispositions très rapidement mises en oeuvre par Verimatrix ont permis de circonscrire l'étendue de l'attaque. La Société a par ailleurs mobilisé des équipes internes ainsi que des experts techniques et informatiques externes, et a tenu informées les autorités gouvernementales et judiciaires. Les investigations en cours de ces experts n'ont identifié aucun impact sur les produits et services proposés aux clients de la Société.

"La sécurité des clients, partenaires et employés de la société est et sera toujours une priorité absolue. La société continuera à fournir de nouvelles mises à jour de la situation en toute transparence" conclut la direction.