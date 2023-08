Verimatrix étend ses services et présente une nouvelle solution pour la sécurité des sites Web à 'Black Hat USA 2023'

(Boursier.com) — Verimatrix annonce qu'elle présentera sa nouvelle solution de sécurité pour les sites Web : Verimatrix XTD Web Protect propulsé par Reflectiz, lors de l'événement 'Black Hat USA' qui se tient du 5 au 10 août.

La nouvelle solution de sécurité dédiée aux sites Web est rendue possible grâce à un partenariat stratégique avec Reflectiz, une société de cybersécurité primée. Elle sera disponible au sein de la plate-forme Verimatrix Secure Delivery Platform sous la famille de produits Extended Threat Defense (XTD). Ce nouveau produit SaaS viendra compléter les solutions de sécurité pour applications mobiles existantes, élargissant ainsi la portée des capacités de détection et de réponse aux menaces de Verimatrix. Sur le stand 1580 lors du salon Black Hat, au Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, Verimatrix effectuera des démonstrations en direct de XTD pour les applications et de XTD pour les sites Web.

La nouvelle technologie de Reflectiz permet à Verimatrix d'identifier et de gérer à distance de manière non intrusive les risques associés aux applications tierces et aux outils open-source sur n'importe quel site Web. Utilisant une analyse comportementale avancée, la surveillance continue complète de Reflectiz offre aux propriétaires de sites Web la certitude que l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement Web est analysé et protégé de manière proactive.

"Ce partenariat avec Reflectiz est une progression naturelle pour l'offre XTD de Verimatrix, étendant nos capacités aux sites Web et à leurs applications mobiles qui exigent des niveaux élevés de protection en continu ", a déclaré Asaf Ashkenazi, CEO de Verimatrix. "Nous sommes heureux d'être l'un des sponsors silver de Black Hat USA, car cet événement est le lieu idéal pour annoncer ce nouveau partenariat et l'élargissement de la portée de XTD. En desservant à la fois les applications mobiles et les sites web, nous jouons un rôle de plus en plus important en aidant les organisations à identifier les risques de manière pro-active et à les éliminer avant qu'ils ne fassent des dégâts".

"Reflectiz est un leader du marché du management des risques sur le web et est très heureux de s'associer à Verimatrix, car nos deux solutions se complètent vraiment, permettant une sécurité globale à la fois pour le web et le mobile", a déclaré Idan Cohen, Co Founder & CEO de Reflectiz. "Reflectiz continuera à dominer le management des risques sur le web et à développer de nouvelles capacités afin d'avoir toujours une longueur d'avance sur la prochaine menace émergente, tout en renforçant les partenariats pour fournir à nos clients une gamme de solutions encore plus large."