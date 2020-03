Verimatrix et Broadcom unissent leurs forces pour accélérer le déploiement d'Android TV compatible 4K/UHD

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verimatrix, anciennement Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de cybersécurité innovantes pour la protection des contenus vidéo, des terminaux, des logiciels et des applications, annonce ce jour une nouvelle collaboration avec la société Broadcom afin de simplifier les déploiements de décodeurs et de box de télévision.

En intégrant en amont la solution Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) à la plateforme Android TV de Broadcom, les partenaires garantissent une commercialisation rapide pour tout fournisseur de services vidéo désirant proposer la télévision en streaming sur Android, y compris les services 4K/UHD.

Conçue pour répondre aux exigences de Google en matière d'accès contrôlé, cette solution pré-intégrée utilise l'API standard Android TV MediaCas afin de garantir une sécurité optimale des plates-formes de télévision Android et de simplifier considérablement le processus d'intégration pour les fabricants de décodeurs.

La solution a également pour avantage, de réduire le temps de commercialisation pour les clients Verimatrix existants qui souhaitent déployer des services de télévision Android, car ils disposent déjà d'un dispositif de sécurité immédiatement compatible avec le SDK Android TV de Broadcom via le plugin MediaCas.

"Ce qui rend notre collaboration unique, c'est le fait qu'elle permet un déploiement à la fois rapide et sécurisé de services vidéo haut de gamme via la télévision Android - nous sommes fiers d'être le premier fournisseur de sécurité à permettre à Broadcom de proposer cette offre pour du contenu 4K/UHD", a commenté Asaf Ashkenazi, COO de Verimatrix. "Tout fournisseur de décodeurs ou de services vidéo qui choisira notre solution pré-intégrée aura l'assurance de bénéficier d'un processus de déploiement de la TV Android et de gestion des futures mises à jour aussi simple que possible, avec un minimum de temps et d'efforts".

Depuis plusieurs années, Verimatrix et Broadcom collaborent afin de fournir des solutions qui répondent aux exigences de sécurité 4K/UHD. Parce ce que le système pré-intégré de Verimatrix a déjà reçu la certification Ultra Security, les clients peuvent avoir la garantie qu'ils sont en parfaite conformité avec les directives relatives au contenu 4K/UHD définies par les spécifications de MovieLabs pour la protection renforcée du contenu...