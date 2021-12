Verimatrix : Enseo choisit le groupe pour la protection des contenus de divertissement proposés par les nouveaux décodeurs

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce le choix de la société Enseo, basée à Plano, Texas, premier prestataire de services technologiques dans le secteur de l'hôtellerie, de recourir aux outils anti-piratage de Verimatrix pour protéger les contenus de divertissement de grande valeur de ses principaux clients.

Proposés via les nouveaux décodeurs, les services vidéo qu'Enseo souhaitait protéger contre les pirates nécessitaient une technologie de watermark spécifique pour répondre aux exigences des studios qui accompagnent régulièrement ces nouvelles offres de divertissement. La société Enseo, qui avait déjà travaillé avec Verimatrix sur des projets similaires, a déployé la technologie VideoMark de Verimatrix, laquelle bénéficie d'une longue expérience en matière de protection contre les attaques numériques et analogiques au niveau des décodeurs et des abonnés.

"Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Enseo dans le cadre de leur dernier projet qui consiste à permettre la diffusion de contenu de divertissement de premier plan à leur grandissante clientèle", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Ayant déjà collaboré avec Enseo il y a quelques années, leur choix de faire appel à Verimatrix souligne une fois de plus notre engagement à offrir le meilleur service client de l'industrie tout autant que l'innovation technologique."

"Après avoir étudié les solutions de protection contre le piratage les plus récentes pour ce nouveau lecteur, la solution VideoMark s'est imposée comme la solution idéale pour ce contenu", a déclaré Vanessa Ogle, Interim CEO and Board Chair d'Enseo. "Le partenariat que nous entretenons depuis 15 ans avec Verimatrix étant particulièrement concluant, nous ne pouvions pas être plus enthousiastes à l'idée de poursuivre notre collaboration dans le cadre de ce projet."