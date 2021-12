Verimatrix : en tête du classement Omdia Market Radar

(Boursier.com) — Verimatrix se classe en tête du rapport Omdia Market Radar: Media and Entertainment Application Shielding. Le rapport d'Omdia, positionne Verimatrix comme innovateur incontesté et lui accorde la meilleure note parmi les 6 entreprises évaluées, et ce, en tenant compte de critères parmi lesquels, les fonctionnalités de protection des applications sur site et en mode SaaS, le délai de mise sur le marché, les barèmes de tarification, la réactivité face aux nouvelles menaces.

"Verimatrix s'est classé en tête pour ses capacités d'intégration sans code, son large choix de méthodes de déploiement et sa politique de prix qui répondent à des besoins clients très différents", indique le rapport d'Omdia. "Le nouvel outil Verimatrix de surveillance et de défense contre les menaces de piratage constitue également une offre plus complète, qui obtient le plus haut score dans le classement général de ce rapport."