Verimatrix en pointe au Nigéria

(Boursier.com) — Verimatrix annonce que la société Renmore Partners, titulaire d'une licence lui permettant de proposer une solution technologique alternative et évolutive pour les décodeurs dans le cadre du projet de passage au numérique au Nigéria, a choisi la technologie d'accès conditionnel de Verimatrix pour offrir aux Nigérians un service de divertissement à domicile au meilleur prix. Ce projet de transition digitale vise à faire évoluer les utilisateurs de la technologie analogique vers la technologie numérique. À date, 7 états du pays ont adopté le signal numérique. La technologie Verimatrix a été déployée et testée avec succès dans les décodeurs de nombreuses villes nigérianes, dont Abuja, la capitale du pays, ainsi que Lagos et Jos.