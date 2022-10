Verimatrix : en bonne voie pour atteindre les objectifs de l'année

(Boursier.com) — Au 3e trimestre, Verimatrix a enregistré un chiffre d'affaires de 16 millions de dollars, en hausse de +2,3% par rapport aux 15,7 M$ l'an dernier. En cohérence avec la transformation de Verimatrix, cette évolution s'explique par la stabilité du chiffre d'affaires de maintenance, en ligne avec les trimestres précédents comme attendu, tandis que la croissance du chiffre d'affaires des abonnements s'accélère. La performance est portée par la réalisation d'opérations majeures comme la conclusion du contrat avec la société mexicaine de télécommunications Izzi Telecom, qui englobe toutes les solutions du Groupe.

Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires s'est établi à 44,9 M$, en baisse de -12,3%, contre 51,2 M$ (à l'exclusion des 16,6 M$ de chiffre d'affaires provenant du programme de licence NFC en 2021), ce qui montre une amélioration progressive par rapport aux -36,5% fin mars et -18,6% fin juin.

L'ARR total a atteint 26,5 M$, en hausse de +2,7% sur un an et de +12,5% par rapport à la fin du 1er semestre.

Solide structure financière

Au cours du trimestre, Verimatrix a obtenu un financement supplémentaire garanti sous la forme de "Prêt Participatif Relance" (PPR) pour un montant de 2,8 millions d'euros (environ le même montant en dollars américains). Ajouté au PPR de 4,5 ME (environ 4,7 M$s) déjà collecté au 1er semestre, il vient renforcer le bilan et la trésorerie du Groupe, ce qui lui permet d'exécuter avec encore plus de souplesse la nouvelle approche stratégique.

Confirmation de l'objectif annuel

Grâce à une situation de trésorerie et à une structure financière solides favorables à la croissance, la bonne dynamique commerciale des abonnements, Verimatrix est en bonne voie pour atteindre les objectifs annoncés pour l'ensemble de l'année et pour réaliser son plan stratégique 2025.