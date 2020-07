Verimatrix : Ebitda sur le S1 de 7,4 M$











(Boursier.com) — Verimatrix fait état sur le S1 d'un chiffre d'affaires de 44,2 Millions de Dollars avec des Revenus récurrents en hausse de 13% sur un an à 29,5 Millions de Dollars.

Le chiffre d'affaires pro forma de la division stratégique Logiciels est en recul de 6% sur un an, du fait de la transition vers un modèle de revenus récurrents par abonnement et SaaS et, dans une moindre mesure, par la pandémie COVID-19.

L'EBITDA est de 7,4 Millions de Dollars, soit 17% du chiffre d'affaires. L'EBITDA des activités stratégiques en hausse de 54% sur un an.

La société fait état de 46,5 Millions de Dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, soit une situation financière solide pour faire face à la pandémie mondiale.

Compte tenu du manque persistant de visibilité induit par la pandémie de COVID-19, les objectifs pour 2020 et 2021 demeurent suspendus...