Verimatrix : du nouveau

(Boursier.com) — Verimatrix lance un nouveau microsite dédié à la cybersécurité (verimatrixcybersecurity.com), une nouvelle interface pour Verimatrix Extended Threat Defense. Le groupe crée également VMX Labs, laboratoire de recherche proposant des alertes et conseils sur les cybermenaces.

"Je suis heureux de dévoiler aujourd'hui la nouvelle interface de notre produit de cybersécurité, Verimatrix Extended Threat Defense, ainsi que nos nouveaux services conçus pour aider nos clients à sécuriser leurs écosystèmes d'applications mobiles, et à rapidement détecter et répondre aux menaces - y compris les attaques de type zero day", a déclaré Asaf Ashkenazi, CEO de Verimatrix. "Désormais, la plupart des entreprises interagissent avec leurs clients par l'intermédiaire d'applications mobiles. Si cette application est compromise, la relation entre l'entreprise et ses clients est en danger. Verimatrix XTD protège le lien entre les entreprises et leurs clients - et il n'y a rien de plus important que cela".

Les CISO, les équipes SOC, les services de lutte contre la fraude et les développeurs peuvent à présent se tourner vers VerimatrixCybersecurity.com pour accéder aux dernières informations relatives à la sécurité des applications mobiles et à tout l'écosystème d'appareils connectés ainsi qu'aux menaces latentes.