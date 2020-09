Verimatrix : deux rendez-vous virtuels à suivre...

Verimatrix : deux rendez-vous virtuels à suivre...









(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, participera en tant que sponsor à deux événements virtuels qui se dérouleront le jeudi 17 septembre. Ces événements proposeront des débats d'experts afin de fournir des informations utiles au développement de la diffusion de programmes sportifs et la protection des contenus premium contre le piratage.

Ainsi, le 17 septembre, Verimatrix participera à l'évènement virtuel "Rendre l'innovation possible : Assurer le changement souhaité par les fans et les besoins des médias sportifs". Les intervenants aborderont le sujet de la technologie indispensable pour permettre à l'OTT de se développer et de répondre efficacement aux attentes, ainsi que la manière dont l'OTT est utilisé pour servir des contenus de niche, augmenter le nombre de spectateurs et étendre la portée des actions marketing. Le thème principal de cet événement de deux jours est : "Piloter la nouvelle ère du sport".

D'autre part, Verimatrix participera à la Table ronde virtuelle Dataxis (en espagnol), le 17 septembre. La thématique sera : "Les nouvelles menaces de piratage du sport audiovisuel en Amérique latine". Les experts aborderont le problème du piratage des contenus sportifs de valeur de plus en plus croissante et les stratégies qui ont échouées ou se sont avérées efficaces pour y faire face. Les intervenants discuteront également de la manière dont le marquage numérique modifie la lutte contre le piratage, soulevant la question de la poursuite ou du blocage des pirates.