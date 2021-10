Verimatrix : désignée solution de cybersécurité automobile de l'année

(Boursier.com) — La solution Verimatrix Whitebox a été nommée solution de cybersécurité automobile de l'année dans le cadre de la 5e édition annuelle des CyberSecurity Breakthrough Awards, un programme mené par Cybersecurity Breakthrough, une organisation indépendante de premier plan en matière de veille stratégique. La solution Whitebox fait partie de la suite de solutions de blindage d'applications de Verimatrix, qui comprend également les solutions Code Protection et App Shield destinées à sécuriser les données sensibles et à protéger les applications. La solution Whitebox de Verimatrix offre aux constructeurs automobiles et à leurs partenaires une protection puissante pour des fonctionnalités essentielles telles que le verrouillage sans clé, les systèmes de divertissement et de télématique embarqués et les capteurs de véhicules autonomes. La Whitebox de Verimatrix permet aux constructeurs automobiles de concevoir une architecture sécurisée et de protéger des données précieuses tout en conservant le contrôle des clés cryptographiques.