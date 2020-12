Verimatrix : coup de pouce

Verimatrix : coup de pouce









(Boursier.com) — Verimatrix monte de 1,6% à 2,88 euros, alors que le groupe a annoncé que sa solution Multi-DRM avait été nommée lauréate pour l'édition 2020 des "Streaming Media Readers' Choice Awards" dans la catégorie fournisseurs de services DRM/contrôle d'accès... Cette récompense, une des plus prestigieuses de l'industrie de la vidéo en ligne, est décernée par les utilisateurs finaux tels que les opérateurs-TV, les fournisseurs de contenu et les développeurs d'applications.

Rappelons que Verimatrix Multi-DRM est une solution avancée de gestion des droits numériques, à la fois dans le Cloud et en local, et garantissant aux utilisateurs une expérience de qualité constante.

"Cette récompense, bien que n'entrainant pas de changement de notre scénario, renforce la position de leader technologique de Verimatrix dans le domaine de la protection vidéo" estime Portzamparc qui vise un cours de 3,20 euros en restant sur un avis à "conserver".