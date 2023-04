Verimatrix : confirmation des ambitions 2023

(Boursier.com) — Au cours du 1er trimestre 2023, Verimatrix a enregistré un chiffre d'affaires total de 14 millions de dollars, en hausse de 10%, à comparer avec 12,7 M$ au 1er trimestre 2022. La croissance du chiffre d'affaires a été tirée par la forte progression des abonnements, la hausse des revenus récurrents et la stabilisation des revenus non récurrents.

Grâce à la qualité des démarches commerciales actuellement entreprises, les revenus récurrents générés grâce aux abonnements ont augmenté de 106,4% à 3,2 M$ au 1er trimestre 2023 (1,6 M$ sur la même période en 2022). Les revenus issus de la maintenance se sont établis à 4,3 M$ au 1er trimestre 2023 (4,6 M$ au 1er trimestre 2022). Ils reculent de -8,3%.

Au total, les revenus récurrents ont augmenté de 20,7% au 1er trimestre 2023, à 7,5 M$ (6,2 M$ sur la même période en 2022). Ils représentent sur ce trimestre plus de la moitié du chiffre d'affaires total, en ligne avec l'objectif de 70% de Verimatrix d'ici 2025. Les revenus non récurrents sont restés stables au 1er trimestre 2023 à 6,5 M$, bénéficiant de ventes de licences perpétuelles soutenues provenant principalement de nos clients opérateurs télécoms historiques sur les zones Europe et Amérique Latine.

Perspectives

Verimatrix aborde les prochains trimestres avec confiance et réitère son objectif 2023 d'une croissance minimale de 40% de ses revenus liés aux abonnements accompagnée d'une croissance des revenus récurrents annualisés issus des abonnements de plus de 40%.