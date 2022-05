Verimatrix : conférences à suivre

(Boursier.com) — Verimatrix participera à deux conférences de premier plan prévues ce mois-ci...

Le 17-18 mai à Bruxelles, se tiendra l'European Medical Device and Diagnostic Software Development and Compliance Conference (TT CS) qui est l'unique conférence européenne dédiée aux professionnels de la cybersécurité dans le domaine des technologies médicales. Cette conférence accueillera deux intervenants Verimatrix. Nicole Lua, Sales director, interviendra le 17 mai, à 13h35, en qualité de modératrice lors d'une table ronde intitulée "Security By Design". D'autre part, Neal Michie, Director of Product Management, abordera, au cours d'une séance prévue le 18 mai de 10h15 à 10h50, la prévention des risques associés aux dispositifs non gérés et partiellement gérés.

Lors du CABSAT de Dubaï (17-19 mai - Emirats Arabes Unis), les équipes de Verimatrix seront présentes au Dubai World Trade Center, où seront présentées les dernières avancées de Verimatrix Secure Delivery Platform et de Streamkeeper.

Les experts de Verimatrix seront présents sur chacun des événements pour échanger autour des derniers enjeux de l'industrie et présenter les dernières innovations.