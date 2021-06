Verimatrix conclut un partenariat technologique avec NexPlayer

(Boursier.com) — Verimatrix a conclu un partenariat technologique avec la société espagnole NexStreaming pour intégrer NexPlayer à ses solutions Multi-DRM, VCAS et Watermarking.

Ce partenariat se traduit par l'intégration du lecteur multi-écrans NexPlayer SDK à la toute dernière solution Verimatrix Multi-DRM Core, destinée aux fournisseurs de services de streaming vidéo, aux propriétaires de contenu et aux opérateurs souhaitant déployer rapidement un système DRM personnalisé et puissamment sécurisé basé sur le cloud, tout en ne payant que pour les capacités et l'évolutivité dont ils ont besoin. La solution Watermarking côté client de Verimatrix a également été intégrée au NexPlayer SDK.

L'intégration NexPlayer est disponible pour les clients de la solution Verimatrix Video Content Authority System (VCAS), à la fois pour les déploiements sur site et sur le cloud.

Issue de plus de 15 ans de développement et de perfectionnement du code par des ingénieurs hautement qualifiés, l'intégration du NexPlayer SDK répond aux problématiques de complexité, de sécurité et de qualité vidéo de tous types d'appareils, notamment Android, iOS, Smart TVs tels que Samsung et LG, consoles de jeux telles que Xbox et PlayStation, et navigateurs HTLM5. Cette intégration permet un contrôle unique du code garantissant aux utilisateurs une expérience de lecture de la plus haute qualité, la plus sécurisée et la plus fiable sur tout type d'appareil.