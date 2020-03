Verimatrix : comptes publiés

Verimatrix : comptes publiés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires pro forma ajusté de Verimatrix est ressorti à 32,7 millions de dollars, dont 28 millions de dollars pour Verimatrix Inc. (+20% par rapport au T4 2018), 4,7 millions de dollars pour l'activité historique d'Inside Secure (+12%) dont 0,3 million de dollars dans le cadre du programme de licence de brevets NFC géré par France Brevets.

Comme anticipé, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 est ressorti en forte hausse par rapport au quatrième trimestre 2018, porté par une forte dynamique commerciale et par la saisonnalité.

Pour l'exercice 2019, le chiffre d'affaires pro forma ajusté s'est élevé à 106,8 millions de dollars, en hausse de 9% par rapport à 2018. Ce chiffre intègre une contribution de 85,4 millions de dollars de Verimatrix (+7% par rapport au 2018) et de 21,3 millions de dollars des activités historiques d'Inside Secure (dont 17,5 millions de dollars de l'activité logiciels, en progression de 7% en glissement annuel, et 3,9 millions de dollars du programme de licence de brevets NFC).

Les revenus de licences ont représenté 40% du chiffre d'affaires en 2019 (41 millions de dollars), les revenus non-récurrents provenant des services rendus représentent 5% du chiffre d'affaires (6 millions de dollars) tandis que les revenus récurrents tirés des redevances, des contrats de maintenance et d'abonnement ont représenté 55% du chiffre d'affaires (56 millions de dollars). Ces revenus récurrents ressortent en croissance de 17% sur l'exercice 2019 ; en particulier, les royalties ont progressé de 19%, à 27,4 millions de dollars.

En 2019, en excluant la contribution du programme de licence de brevets NFC (qui génère ordinairement une marge brute de 70%) :

- La marge brute ajustée pro forma a progressé de 2,8% à 83,6 millions de dollars, et

- Le taux de marge brute a baissé de 84,9% à 81,3% du chiffre d'affaires en 2019 en raison du mix produit et des investissements dans l'offre de services hébergés en SaaS).

Sur une base pro forma, les charges opérationnelles ont été ramenées de 74,3 millions de dollars en 2018 à 67,5 millions de dollars en 2019, la Société ayant mis à exécution son programme de rationalisation à partir du deuxième trimestre 2019, tout en préservant ses capacités stratégiques en matière de 'R&D', de ventes et de marketing pour investir dans sa croissance future. En 2019, l'impact de la réduction des charges opérationnelles réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre du plan, net des nouvelles embauches et de quelques hausses de salaires, est estimé à 7,1 millions de dollars.

La Société a également bénéficié de l'appréciation du dollar US en 2019 (parité moyenne de 1,1196 USD pour 1 EUR) par rapport à 2018 (parité moyenne de 1,1815 USD) ce qui a permis de réduire les charges opérationnelles libellées en euros d'un montant estimé à 1 million de dollars.

Pour l'exercice 2019, les charges opérationnelles des activités poursuivies incluent 3,3 millions de dollars liés aux fonctions corporate non transférées à Rambus, qui étaient affectées à la division Silicon IP jusqu'à la décision de la Société de la céder. L'allocation de ces charges corporate à la seule activité stratégique poursuivie a pesé sur la marge bénéficiaire de la Société (exclusion faite de ces charges, la marge d'EBITDA aurait été de 24,4%).

Le résultat opérationnel ajusté pro forma sur les activités poursuivies a été multiplié par 2,3 en 2019 en glissement annuel à 18,3 millions de dollars, ce qui traduit l'effet de levier opérationnel, l'impact du plan de synergies de coûts et dans une moindre mesure l'appréciation de l'USD par rapport à l'EUR, qui a réduit les charges opérationnelles supportées en EUR mais publiées en USD.

Pour l'exercice 2019, l'EBITDA pro forma a augmenté de 50,6% à 22,6 millions de dollars (contre 15 millions de dollars en 2018) tandis que la marge d'EBITDA pro forma a crû de plus de 580 points de base en glissement annuel à 21,1% du chiffre d'affaires.

La Société a enregistré un résultat opérationnel des activités poursuivies consolidé de 1,9 millions de dollars en 2019, contre une perte de 6,6 millions de dollars en 2018.

En 2019, le résultat opérationnel ajusté des activités poursuivies de 23,1 millions de dollars a été en partie contrebalancé par :

- Une charge ponctuelle relative aux coûts d'acquisition de Verimatrix, Inc. pour 4 millions de dollars (honoraires et commissions et provision pour bonus de rétention) et à la mise en oeuvre du plan de synergies de coûts pour 9,9 millions de dollars ;

- Différents éléments sans incidence sur la trésorerie pour 6,3 millions de dollars relatifs aux amortissements ressortant de la comptabilisation (purchase price accounting) des acquisitions réalisées par la Société pour 4,8 millions de dollars et des revenus différés de Verimatrix, Inc. pour 1,5 millions de dollars qui n'ont pu être reconnus en 2019), et

- Une charge liée aux paiements fondés sur les actions à hauteur de 1,0 million de dollars.

La Société a enregistré une perte financière de 6,9 millions de dollars en 2019, attribuable principalement aux intérêts relatifs à l'emprunt obligataire de 54 millions de dollars souscrit dans le cadre du financement de l'acquisition de Verimatrix, Inc. (emprunt obligataire in fine à échéance 2026) pour 4,4 millions de dollars, et aux obligations convertibles à échéance 2022 pour 2,1 millions de dollars.

En 2019, la Société a généré une perte nette consolidée (IFRS) des activités poursuivies de 7,7 millions de dollars contre une perte nette de 4,4 millions de dollars en 2018. Ce chiffre résulte d'un résultat opérationnel de 1,9 millions de dollars sur les activités poursuivies, de frais financiers nets de 6,9 millions de dollars et d'une charge d'impôt de 2,8 millions de dollars.

En 2019, la Société a généré un résultat net consolidé (IFRS) de 26,4 millions de dollars contre un résultat net de 3,4 millions de dollars en 2018 qui inclut la perte nette sur l'activité poursuivies pour 7,7 millions de dollars et le résultat net des activités non poursuivies bénéficiaire à hauteur de 34,2 millions de dollars.

Situation financière

Au 31 décembre 2019, la Société affichait une trésorerie consolidée de 54,0 millions de dollars, contre 47,4 millions de dollars au 31 décembre 2018 et 14,1 millions de dollars au 30 juin 2019.

L'endettement net ressortait à 19,6 millions de dollars au 31 décembre 2019 (et 3,3 millions de dollars si l'on exclut les dettes relatives aux contrats de location financement comptabilisées en vertu de la norme IFRS 16), contre une trésorerie nette de 32,8 millions de dollars au 31 décembre 2018 et un endettement net de 61,1 millions de dollars au 30 juin 2019. La Société a en grande partie résorbé son endettement en moins d'une année, notamment grâce à la cession de l'activité Silicon IP non stratégique.

Flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie pour 2019 a été préparé sur une base consolidée (IFRS), incluant l'acquisition de Verimatrix Inc. à partir du 1er mars 2019. N'ayant pas été établie sur la base des données pro forma, ils incluent donc l'impact de la première consolidation de Verimatrix, Inc. et, en conséquence, les flux générés par l'activité opérationnelle ne sont pas représentatifs de la génération de trésorerie normative de la Société.

L'activité opérationnelle a généré 15,5 millions de dollars de flux de trésorerie en 2019, comparé à 3 millions de dollars générés en 2018. La variation du besoin en fonds de roulement a consommé 18,8 millions de dollars, principalement e raison à l'ajout des éléments de besoin en fonds de roulement de Verimatrix, Inc.

En excluant les décaissements liés aux frais d'acquisition et des dépenses de restructuration liés à la mise en oeuvre du plan de synergie des coûts, ainsi que l'impact de la cession de l'activité Silicon IP, les activités opérationnelles ont généré environ 12 millions de dollars de trésorerie en 2019.

A la réalisation de l'acquisition de Verimatrix, Inc, la Société a décaissé 129,1 millions de dollars, net de la trésorerie reprise (pour 18,8 millions de dollars). Pour financer l'acquisition de Verimatrix Inc., la Société a utilisé 33,9 millions de dollars de sa propre trésorerie (hors les coûts relatifs à l'acquisition et à son financement), a levé 60,0 millions de dollars (52,5 millions d'euros) de capital et autres fonds propres et émis un emprunt obligataire privé de 54 millions de dollars (emprunt in fine à échéance 2026).

En décembre 2019, à la réalisation de la cession de sa division Silicon IP, Verimatrix a perçu un montant de 45 millions de dollars et la Société a utilisé une partie de cette somme pour effectuer un remboursement anticipé volontaire de l'emprunt obligataire privé sus-visé à hauteur de 10 millions de dollars.

Perspectives d'activité et objectifs

En 2019, la Société a réalisé l'acquisition de Verimatrix, Inc. et la cession de sa division non stratégique Silicon IP, pour devenir un acteur pure player dans les solutions logicielles de cybersécurité innovantes, faciles à utiliser qui permettent de protéger le contenu vidéo, les applications, et terminaux sur différents marchés. La Société s'est également concentrée sur l'intégration de Verimatrix, Inc. et la mise en oeuvre du plan de synergies de coûts attendus.

Exposition au coronavirus

Verimatrix a conduit une évaluation de son exposition liée à l'épidémie de virus Corona Covid-19 à la fois sur ses opérations et ses collaborateurs. Cette évaluation a été réalisée sur la base des informations disponibles à ce jour concernant la propagation du virus en Asie et dans d'autres régions.

Les résultats de l'analyse mettent en évidence un impact contenu sur les opérations, limité à des retards potentiels dans la collecte des redevances des fabricants de décodeurs, dont les défis rencontrés dans la fabrication et la chaîne d'approvisionnement pourraient conduire à un transfert limité des revenus du premier au deuxième trimestre 2020. En outre, en raison du ralentissement actuel des voyages internationaux et des contraintes pour rencontrer des relations d'affaires, certaines des nouvelles acommerciales de Verimatrix, en particulier le déploiement et la montée en gamme de nouveaux systèmes, pourraient potentiellement être retardées. Parallèlement, toutes les mesures pertinentes et nécessaires ont été mises en oeuvre par Verimatrix pour protéger la santé de ses collaborateurs dans le monde et plus particulièrement en Asie-Pacifique.

Objectifs

En 2020, la Société vise une croissance du chiffre d'affaires de l'activité stratégique à un chiffre dans le haut de la fourchette (high single digit) et une marge d'EBITDA comprise entre 23% et 25% du chiffre d'affaires.

Consécutivement à la cession de la division Silicon IP en décembre 2019, la Société vise désormais un chiffre d'affaires de l'activité stratégique de 125 millions de dollars en 2021 (contre les 150 millions de dollars communiqué précédemment) et une marge d'EBITDA de 26% du chiffre d'affaires (contre 26,5% précédemment).

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et excluent le chiffre d'affaires potentiel du programme de licence de brevets NFC et de nouvelles acquisitions ou cessions d'activités ou de sociétés.