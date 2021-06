Verimatrix : composition du bureau pour l'AG

(Boursier.com) — Verimatrix informe ses actionnaires sur la composition du bureau de l'Assemblée générale mixte du 10 juin.

L'Assemblée générale sera présidée par Amedeo D'Angelo, président directeur général et actionnaire. Les fonctions de scrutateurs, désignés par le président directeur général, agissant sur délégation du conseil d'administration, seront exercées par Jörg Zirener représentant la société OEP Inside BV et M. Amedeo D'Angelo, comptant parmi les 10 actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société à connaissance à la date de convocation de l'assemblée générale.

Richard Vacher Detournière, CFO et actionnaire, assumera les fonctions de secrétaire de séance.

Les résultats des votes des résolutions soumises à l'Assemblée générale mixte du 10 juin 2021 seront publiés sur le site internet dans la rubrique "Actionnaires" après l'Assemblée Générale.