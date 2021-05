Verimatrix collabore avec AWS

(Boursier.com) — Verimatrix annonce sa contribution à l'initiative d'Amazon Web Services (AWS) pour les médias et le divertissement (AWS for Media & Entertainment) - permettant aux fournisseurs de services de partage de contenu se déployant sur AWS de bénéficier de la solution Multi-DRM Core de Verimatrix et ainsi de négocier des droits de contenu premium avec une sécurité pré-approuvée et pré-intégrée pour la distribution de contenu sous licence. Conçue pour le cloud et libérée des processus de développement et de déploiement traditionnels, la solution Multi-DRM Core de Verimatrix est évolutive en fonction de la demande du client. Cette solution permet d'optimiser les coûts en évitant l'achat d'une capacité fixe pré-engagée et, à terme, d'accélérer le lancement des offres de vente directe aux consommateurs.

"Verimatrix est fier de collaborer avec AWS afin d'offrir aux fournisseurs de contenu une solution performante pour mettre à l'échelle et sécuriser le contenu aussi efficacement que possible", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "La consommation de contenu de divertissement est plus forte que jamais - et ce, par une audience de plus en plus large et le plus souvent simultanément dans le monde entier. En apportant une réponse innovante au besoin de déploiement rapide et en garantissant une expérience utilisateur exceptionnelle, la solution Multi-DRM Core de Verimatrix apporte une flexibilité et une fiabilité éprouvées au moment où cela se révèle particulièrement nécessaire".