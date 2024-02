Verimatrix collabore avec Amazon Web Services

(Boursier.com) — Verimatrix présente sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) afin notamment de renforcer l'accessibilité, la facilité d'utilisation et les capacités de scalabilité de sa plateforme Cloud Streamkeeper Multi-DRM pour la sécurisation des contenus OTT.

Streamkeeper Multi-DRM, est une plateforme multi-tenant déployée sur le cloud AWS, compatible avec AWS SPEKE pour fonctionner de manière transparente avec AWS Media Services. Elle s'appuie sur AWS Global Accelerator et AWS Route 53 qui lui permettent de consommer des contenus à la vitesse de l'éclair, de fournir une fiabilité de premier ordre et de s'adapter automatiquement aux pics d'activité. En outre, AWS Shield, AWS WAF et AWS Key Management Service (KMS) renforcent encore d'avantage la protection des services Streamkeeper Multi-DRM contre les attaques malveillantes.

Streamkeeper Multi-DRM garantit aux opérateurs de bénéficier des dernières normes et capacités DRM disponibles, pour un large éventail d'appareils compatibles, afin d'assurer le succès de tous types de projets. Cette collaboration entre Verimatrix et AWS garantit à l'utilisateur final l'assurance d'une expérience de qualité, protégée par de multiples couches de sécurité".