Verimatrix chute de près de 10% après les annonces

(Boursier.com) — Verimatrix corrige de plus de 9% à 5,85 euros, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires 2022 de 61 millions de dollars, en baisse de 15% par rapport à 2021. Sur l'ensemble de l'année, le mix commercial entre revenus récurrents et vente directe de licences a cependant évolué favorablement et conformément au plan stratégique. Les revenus liés aux abonnements se sont inscrits en croissance forte et continue pour un chiffre d'affaires annuel en hausse de 45,9% et des revenus récurrents annualisés à fin décembre en hausse de 47,3% (11,1 millions de dollars). La part du chiffre d'affaires récurrent représente maintenant plus de 43% du chiffre d'affaires total contre 35% pour l'exercice 2021. Le chiffre d'affaires total non récurrent, lié à la vente directe de licences est en baisse de 26%.

Verimatrix a dégagé une marge brute de 43,6 millions de dollars, contre 54,9 millions de dollars un an auparavant, soit une marge représentant 71,4% du chiffre d'affaires (76,4% en 2021). Cette évolution s'explique par la diminution des revenus non récurrents et l'augmentation de l'amortissement lié aux nouveaux produits. Ces effets négatifs ont été partiellement compensés par l'optimisation de l'organisation d'entités support basées au Mexique et en Hongrie.

Sous tension

Verimatrix a enregistré une perte d'exploitation de 11,5 millions de dollars en 2022, contre un résultat d'exploitation de 8 millions de dollars en 2021. Au total, après prise en compte des produits financiers et de la charge d'impôt, la perte nette des activités poursuivies s'élève à 17,6 millions de dollars, contre un bénéfice de 3,7 millions de dollars en 2021. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 30 millions de dollars en décembre 2022.

Compte tenu du montant des revenus récurrents annualisés des abonnements à la fin du quatrième trimestre 2022, le groupe prévoit une croissance minimale de 40% de ses revenus liés aux abonnements pour l'année 2023. La dynamique commerciale mise en place permet au Groupe d'envisager une croissance des revenus récurrents annualisés issus des abonnements de plus de 40%.

Portzamparc commente : "Après mise à jour de notre scénario (CA abaissé de 70 M$ +12% à 58,2 M$ -4,6% pour 2023 et de 93 M$ à 75M$ pour 2025) et de nos paramètres de marché, nous abaissons notre TP de 1,5 euro à 0,8 euro et passons d'acheter à 'conserver'" conclut l'analyste.