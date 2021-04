Verimatrix : chiffre d'affaires trimestriel stable

(Boursier.com) — Verimatrix a enregistré un chiffre d'affaires de 20,1 millions de dollars au 1er trimestre 2021, un niveau globalement stable en glissement annuel.

Au cours du trimestre, Verimatrix indique avoir bénéficié d'un solide flux d'activité pour ses solutions d'accès conditionnel, en particulier pour sa solution de sécurité pour DVB Broadcast pour déploiements sur site. La société a réalisé le déploiement commercial auprès de six clients de sa nouvelle solution Multi-DRM Core conçue pour le Cloud, solution personnalisable et évolutive offrant une rapidité d'intégration et une sécurité qualifiées d'inégalées pour les opérateurs OTT de streaming media.

Par ailleurs, Verimatrix a une fois encore démontré l'attrait de ses solutions de protection d'applications sur plusieurs marchés en remportant au cours du trimestre de nouveaux clients sur les marchés du paiement mobile, des médias et de l'automobile.

Les revenus récurrents tirés des redevances, des contrats de maintenance et d'abonnement se sont élevés à 11,4 millions de dollars au 1er trimestre 2021, représentant 57% du chiffre d'affaires. Ces revenus récurrents sont en recul en glissement annuel en raison du faible montant des redevances provenant des fabricants de décodeurs dans un contexte de difficultés liées à leur chaîne d'approvisionnement et à la pénurie de composants en conséquence de la crise sanitaire, et du fait des problèmes rencontrés par le commerce de détail dans certaines régions (notamment en Amérique latine). Les revenus de l'offre par abonnement ont quant à eux connu une nouvelle progression, en hausse de 23% par rapport au T1 2020, à 1,4 million de dollars, portés par la demande pour la technologie de Verimatrix.

Verimatrix confirme son objectif de réaliser un chiffre d'affaires 2021 de l'activité stratégique en croissance à un chiffre dans le milieu de fourchette (mid-single digit) par rapport à 2020 et de réaliser un EBITDA globalement étale par rapport à 2019. La société confirme également l'objectif de croissance à deux chiffres des revenus récurrents, portée principalement par la croissance des abonnements et par une reprise des revenus tirés des redevances au cours des trimestres à venir.