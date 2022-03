Verimatrix : Capri Healthcare a choisi 'Verimatrix App Shield'

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Capri Healthcare a choisi Verimatrix App Shield, solution de la gamme Verimatrix threat defense, pour garantir une protection rapide, efficace et éprouvée de son application mobile TriVice (classification, orientation et conseil).

TriVice simplifie le parcours de soins médicaux entre médecins et patients en gérant, par le biais de son application mobile, les transferts de dossiers urgents vers des cliniciens spécialisés. L'application collecte les données démographiques du patient, les informations relatives à sa pathologie et facilite le partage de l'ensemble des photographies et clichés médicaux. L'application permet la réalisation d'un premier tri ainsi que l'envoi de conseils et de recommandations dans le but de réduire les transferts qui ne seraient pas nécessaires.

De plus, elle permet de notifier et de communiquer en temps réel avec les praticiens référents, tout en s'intégrant aux systèmes hospitaliers existants. TriVice rend le processus de transfert plus facile, plus fluide, plus transparent et mieux documenté. Cette application a pour but de soutenir la stratégie de transition numérique du National Health Service (NHS), le système de santé public en Angleterre.