Verimatrix : bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — Verimatrix, leader de l'alimentation du monde connecté moderne avec une sécurité centrée sur les personnes, a annoncé qu'Altibox Norway, l'un des plus grand opérateur de télécommunications régional de Norvège et du Danemark, est l'un des derniers clients européens à avoir déplacé son cadre de sécurité dans Verimatrix Secure Cloud. Cette décision permet à Altibox de tirer parti d'un modèle SaaS (Software-as-a-Service) flexible pour héberger Verimatrix Multi-DRM, ainsi que d'héberger son système Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) pour IPTV. Avec Verimatrix Secure Cloud, Altibox peut plus facilement optimiser sa sécurité de contenu de bout en bout avec une plus grande flexibilité, une facilité de mise à l'échelle et des coûts plus faibles.

Prévue pour être déployée cette année, la transition simplifie considérablement la gestion par Altibox de son offre de services sur laquelle comptent plus d'un demi-million d'abonnés. Les solutions Verimatrix Multi-DRM et VCAS pour IPTV gérées dans le cloud maintiennent également Altibox en conformité continue avec les changements requis par le studio dans les régimes de sécurité, y compris les spécifications MovieLabs pour le contenu 4K / UHD.

Portzamparc estime que c'est une bonne nouvelle qui renforce l'image du groupe en tant que leader sur le segment de la protection des contenus video, mais qui n'implique pas de changement de scénario, selon l'analyste qui vise un cours de 2,70 euros en restant à l'achat sur le dossier. La valeur monte de 2,3% ce mardi matin à 2,23 euros.