Verimatrix : bonne nouvelle

(Boursier.com) — Verimatrix monte de 1% ce mardi à 2,36 euros, alors que l'Autorité des télécommunications de Chypre (Cyta) a fait le choix de sécuriser ses services IPTV avec la solution nouvelle génération Verimatrix Video Content Authority System (VCAS). Ce déploiement VCAS Ultra est une première dans le pays. Elle intègre des capacités de marquage numérique ('Forensic Watermarking') en vue de créer une plateforme de sécurité complète et de bout-en-bout.

Cyta, organisation semi-gouvernementale de droit privé et acteur clé du marché local de l'IPTV, a retenu cette solution complète de sécurisation des revenus multi-réseaux pour sa souplesse de déploiement et son adaptabilité progressive aux nouveaux objectifs et à la croissance des services. Un filigrane numérique propre à l'utilisateur et propre à chaque session est également inclus dans le déploiement du VCAS Ultra. En assurant le suivi et le respect des droits sur les contenus, la technologie Watermarking de Verimatrix offre à Cyta la possibilité d'identifier le piratage à son point d'origine...

"Cette bonne nouvelle n'entraîne pas de changement de scénario à ce stade, mais rappelle la position de leader du groupe sur le marché de la sécurisation de contenus vidéo" commente Portzamparc qui vise un cours de 2,70 euros en restant à l'achat sur le dossier.