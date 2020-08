Verimatrix : bien classé parmi les entreprises de vidéo en ligne

Verimatrix : bien classé parmi les entreprises de vidéo en ligne









(Boursier.com) — Verimatrix a gagné une place convoitée sur la liste 2020 Streaming Media 50 : 'Les entreprises qui comptent le plus dans le secteur de la vidéo en ligne'... La société figure sur la liste annuelle de Streaming Media pour la 8e année consécutive. Verimatrix a été choisi par le jury Streaming Media composé de contributeurs permanents qui classent chaque acteur technologique sur le marché. Les rédacteurs de cette liste qualifient les lauréats "d'entreprises les plus importantes, les plus innovantes et les plus intéressantes du marché de la vidéo en ligne".

Cette reconnaissance aux côtés des plus grands acteurs du secteur positionne Verimatrix comme un innovateur qui répond à la demande de solutions DRM et anti-piratage flexibles et facile d'utilisation destinées à protéger des contenus de valeur tels que les diffusions de sports en direct et les films hollywoodiens