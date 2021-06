Verimatrix : assure la protection de l'application mobile Strive Benefits

(Boursier.com) — Les solutions de protection des applications de Verimatrix ont été choisies par Recode Health, basée à Oakland (Californie), pour protéger son application mobile Strive Benefits.

L'application mobile de Strive, plateforme SaaS de communication consacrée aux avantages sociaux et adoptée par des milliers d'entreprises aux Etats-Unis, souhaite moderniser les relations entre employeurs et employés en proposant une information claire et transparente. Elle permet aux salariés de suivre l'évolution de leur situation et d'accéder en quelques clics aux guides d'avantages sociaux, à leurs relevés, à leurs informations financières ainsi qu'à d'autres données personnalisables.

En raison de la nature sensible des informations contenues dans l'application, comme la télémédecine et l'intégration des ordonnances permettant une diminution des coûts des soins de santé, l'équipe de direction de Strive a fait de la cybersécurité une priorité et a veillé à ce que son application mobile soit aussi sécurisée que possible. Pour le respect de la conformité, Strive a donc retenu des leaders reconnus en matière de cybersécurité pour se protéger des acteurs malveillants.