Verimatrix : Asaf Ashkenazi interviendra à la conférence Questex StreamTV 2021

Verimatrix : Asaf Ashkenazi interviendra à la conférence Questex StreamTV 2021









(Boursier.com) — Verimatrix annonce l'intervention d'Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix, lors de la keynote partenaires du StreamTV Show virtuel. La présentation sera consacrée aux effets de la lutte contre le piratage et à la gestion des droits numériques sur la croissance des services de streaming.

L'intervention d'Asaf Ashkenazi, intitulée "Security That Enables Amazing" se tiendra le mardi 15 juin à 16h (heure de l'Est). Souhaitant sensibiliser les consommateurs sur les nouvelles menaces portant sur les services de streaming, Asaf Ashkenazi présentera les différentes approches permettant de les combattre tout en facilitant l'organisation de nouveaux types d'événements et de nouvelles offres. La présentation abordera également comment perturber et dissuader les pirates dans leur activité.

Le StreamTV Show se tiendra du 15 au 17 juin. Cet événement, produit et géré par Questex, est considéré comme le plus grand événement de l'industrie du streaming vidéo. Le StreamTV Show est soutenu par la revue officielle de l'événement, Fierce Video, observatoire quotidien du secteur de la télévision en continu.