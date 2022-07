Verimatrix : Asaf Ashkenazi est nommé DG adjoint

(Boursier.com) — En marge de la publication de son chiffre d'affaires du 1er semestre, Verimatrix indique avoir nommé Asaf Ashkenazi au poste de Directeur Général Adjoint, à compter du lundi 1er août 2022.

Amedeo d'Angelo, Président Directeur Général depuis 2015, conserve son poste de Président Directeur Général à compter de cette même date.

Asaf Ashkenazi a rejoint Verimatrix en 2018 et occupe actuellement le poste de Directeur des Opérations. Il aura la responsabilité de poursuivre la transformation du business model annoncée l'année dernière, qui se focalise sur les revenus récurrents issus des abonnements et les nouveaux produits. Précédemment en charge de la R&D, des produits, et des fonctions marketing et commerciales, Asaf Ashkenazi continuera d'apporter un mix unique d'expérience de management et d'expertise en cybersécurité. Il avait auparavant occupé des postes clés au sein de sociétés comme Qualcomm et Motorola.

"Renforçant la structure de gouvernance de Verimatrix, cette évolution est parfaitement alignée avec les besoins de la société, au fur et au mesure que nous avançons dans le changement de notre business model", déclare Amedeo d'Angelo.