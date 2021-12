Verimatrix : annoncera son nouveau plan stratégique en mars 2022

(Boursier.com) — Verimatrix annonce la publication de son calendrier pour la communication des résultats de l'année 2021 et la présentation de son nouveau plan stratégique.

Les résultats annuels 2021 de verimatrix seront publiés le 9 mars 2022 (après bourse). Les investisseurs seront invités à un Investor Day, le 10 mars de 9h30 à 12h. A l'occasion de cet Investor Day, Amedeo d'Angelo (Président et CEO), Jean-François Labadie (Group CFO) et Asaf Ashkenazi (Chief Operating Officer) présenteront le nouveau plan stratégique de Verimatrix, les évolutions récentes de la société et ses perspectives 2024.