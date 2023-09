Verimatrix annonce sa collaboration avec Scalstrm

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour sa collaboration avec Scalstrm, l'un des principaux fournisseurs de solutions multimédia et de streaming nouvelle génération basé à Stockholm, afin d'offrir à ses utilisateurs un contenu vidéo en direct de haute qualité et parfaitement protégé.

A travers cette collaboration, les clients communs bénéficieront de l'intégration de Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM avec les services et plates-formes CDN Origin de Scalstrm. Avec une attention particulière accordée aux questions d'efficacité et d'évolutivité, ce partenariat offre aux opérateurs et aux autres intervenants la garantie de bénéficier des dernières protections possibles grâce aux solutions de streaming de Scalstrm et à l'interface de protection du contenu CPIX (Content Protection Interface eXchange) de Streamkeeper, qui permet aux utilisateurs de signer et de crypter leurs documents en toute simplicité.

La présentation de ces solutions intégrées est annoncée pour l'IBC 2023 qui se déroulera du 15 au 18 septembre à Amsterdam. Rendez-vous sur le stand 1.D81 de Verimatrix et sur le stand 5.H54 de Scalstrm.

"Il existe une grande synergie entre Verimatrix et Scalstrm, car les deux entreprises se rejoignent en tant qu'innovateurs pour maximiser l'optimisation et la protection des opérateurs", a déclaré Sofia Regojo, Chief Revenue Officer de Verimatrix. "Nous sommes heureux de présenter conjointement cette nouvelle intégration lors de l'IBC de cette année".

"Notre collaboration avec Verimatrix illustre la force qui résulte d'un partenariat et la vision d'excellence que nous partageons", a déclaré Erik Svennemar, Sales Director de Scalstrm. "En intégrant de manière parfaitement harmonieuse Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM aux plateformes CDN Origin de Scalstrm, nous améliorons non seulement l'efficacité et l'évolutivité de nos services, mais nous garantissons également une protection du contenu de premier ordre. Cette intégration est un véritable avantage pour les opérateurs et confirme notre engagement à proposer des solutions innovantes en matière de diffusion en streaming."